Finlands utrikesminister Pekka Haavisto håller fast vid att Sverige och Finland ska gå med i Nato tillsammans.



– Det målet har inte förändrats, säger han.

– Det är en enorm fördel om både Sverige och Finland går med tillsammans i Nato och det är vårt mål. Det målet har inte förändrats, säger Finlands utrikesminister Pekka Haavisto på en pressträff tillsammans med utrikesminister Tobias Billström (M) i Helsingfors.

På måndagen uppgav den finländska tidningen Iltalehti med hänvisning till utrikes- och säkerhetspolitiska källor att Finland är redo att gå före in i Nato, utan att det sker samtidigt med Sverige. Det skulle gälla i ett läge då Ungern och Turkiet under våren godkänner Finlands ansökan, men bara ett av dem ratificerar Sveriges medlemskap i försvarsalliansen.



Enligt tidningen ska Finland och Turkiet ha nått en överenskommelse om detta redan före jul. Då sades att Turkiet inte har några problem med Finland. Men den officiella versionen är fortfarande att Finland och Sverige ska hålla ihop och ta steget in i Nato samtidigt.

