Mauri - Vad hände sen?

I den här programserien träffar Mauri personer som på ett eller annat sätt skrivit in sig i den svenska historien, för att sen gå upp i rök. Det kan t ex vara personen bakom ett starkt viralt klipp, personen bakom en storslagen händelse eller personen bakom en legendarisk karaktär. Läs mer Mauri träffar personer som har skrivit in sig i den svenska historien