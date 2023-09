Miljöpartisten Per Gahrton är död. Han var en av initiativtagarna när partiet grundades för 42 år sedan och har själv varit språkrör för partiet. – Det är med stor sorg jag hör att Per Gahrton gått bort, säger Per Bolund (MP) till TV4 Nyheterna.

Per Gahrton avled på sjukhus under natten till tisdagen. Det bekräftar partiet.



– Det är med stor sorg jag hör att Per Gahrton gått bort. Per hade en unik kombination av medmänsklig värme och intellektuell skärpa. Han har betytt mycket för mig och för så många andra som kämpar för en bättre värld, säger Per Bolund (MP) till TV4 Nyheterna.



Per Gahrton var språkrör för Miljöpartiet 1984–1985 tillsammans med Ragnhild Pohanka.

– Du lämnar ett stort och vackert arv efter dig. I en tid av mörker påminner du oss om att det gick att driva förändring baserat på medmänsklighet och respekt för naturen, säger Miljöpartiets, Märta Stenevi.

”En ideologisk inspiratör”

Miljöpartiets tidigare språkrör, Gustav Fridolin minns honom som en ideologisk inspiratör.

– Det var en vän och en ideologisk inspiratör. Han var en varmare människa än många förstår, som var väldigt intresserad av politiken. Per var den som samlade alla modiga människor kring kvinnorörelsen och miljörörelsen, och sa att nu behövs vi inne i riksdagen där besluten fattas, vi får bråka vidare där, säger Gustav Fridolin (MP) till TV4 Nyheterna.



– Det är väldigt sorgligt och jag tänker mycket på hans närmaste familj, fortsätter han.



Senare företrädde han partiet som ledamot i såväl riksdagen (1988–1991 och 1994–1995) som Europaparlamentet (1995–2004). Han var en uttalat EU-kritisk debattör och drev på för att Sverige skulle säga nej till EU i folkomröstningen 1994, skriver SvD.

Tidigare var Gahrton engagerad i Folkpartiet (nu Liberalerna) som ordförande i ungdomsförbundet, kommunpolitiker och riksdagsledamot.

Flera miljöpartister sörjer hans bortgång.

"Så smärtsamt! I natt dog Per Gahrton, min vän och Miljöpartiets kloka inspiratör. Walk in beauty!", skriver tidigare språkröret Eva Goës på Facebook.

Åsa Romson, språkrör 2011-2016, kommenterar inlägget:

"Så ledsamt att Per lämnat oss, varma tankar till de närmaste! Per lämnar efter sig ett stort livsverk och det är ett privilegium att fått ta del av hans många tankar och samtal om demokrati, fred, social trygghet och hållbarhet under åren", skriver Romson.

– Han har både bidragit till väldigt många tankar kring vad ett grönt parti ska vara, men också hur ett grönt parti ska förhålla sig till makten, säger före detta språkrören, Maria Wetterstrand (MP) i Nyhetsmorgon.

Idag 10:31 1:28 Maria Wetterstrand: ”Per Gahrton var väldigt stöttande”

Per Gahrton blev 80 år gammal.