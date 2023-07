Ryssland har ”mottagit” över 700 000 ukrainska barn sedan invasionen inleddes förra året. Det uppger landets barnombudsman Maria Lvova-Belova i en ny rapport, rapporterar The Moscow Times. Både Lvova-Belova och president Putin är internationellt efterlysta av den Internationella brottmålsdomstolen, ICC, på grund av av de olagliga deporteringarna av ukrainska barn under kriget.

I rapporten, som publicerades på söndagen, uppger Maria Lvova-Belova att Ryssland tagit emot omkring 4,8 miljoner invånare från regionerna Donbass och Luhansk, och att en ”övervägande majoritet” av de ukrainska barnen anlänt till Ryssland i sällskap med föräldrar eller släktingar.

Av de 700 000 barnen uppges 1 500 vara föräldralösa, och att 380 av dem adopterats av ryska familjer. Tidigare i år adopterade Maria Lvova-Belova själv en 16 år gammal pojke från ukrainska Mariupol.

”Det är den vackraste personen jag någonsin träffat i mitt liv”, sa 16-åringen under en intervju som publicerades på Lvova-Belova Telegram-kanal i november förra året, rapporterar CNN. Under vilka omständigheter intervjun genomfördes, och om han gjorde det under tvång, är dock oklart.

Ukraina: Majoriteten av barnen på fosterhem

Ukraina, å sin sida, uppger att omkring 19 500 barn deporterats till Ryssland sedan invasionen inleddes. Många av dem tros ha placerats antingen i fosterhem eller på institutioner.

Enligt den ukrainska regeringens databas Children of War, ska 386 av dessa hittills återlämnats av Ryssland.

Enligt en rapport från amerikanska Yale University, som publicerades tidigare i år, ska minst 6 000 ukrainska barn ha tagits till indoktrineringsläger i Ryssland eller till det av Ryssland ockuperade Krimhalvön. Det uppges handla om föräldralösa barn, men också om barn i familjer som tagits till lägren under falska premisser om evakuering.

Kreml: ICC-beslutet ogiltigt

Det var i mars i år som ICC i Haag utfärdade en arresteringsorder mot Vladimir Putin och Maria Lvova-Belova.

Kreml har dock avfärdat beslutet som juridiskt ”ogiltigt” eftersom Ryssland inte erkänner domstolens jurisdiktion, det vill säga dess behörighet att skipa rätt.