Lizzo ryter ifrån efter anklagelserna

Melissa Viviane Jefferson, som artisten egentligen heter, stämdes tidigare i veckan av sina tidigare dansare som hävdar att Lizzo och hennes produktionsbolag har skapat en ohälsosam arbetsmiljö.



Enligt stämningsansökan, som lämnades in till en domstol i Los Angeles, ska dansarna ha utsatts för en rad kränkningar under tiden de varit anställda under Lizzo. Det handlar bland annat om sexuella trakasserier, diskriminering och vikthån.

Nu bryter världsstjärnan tystnaden och slår ifrån sig anklagelserna som hon menar är falska och ”överdrivna”.

”En väldig besvikelse”

”Vanligtvis brukar jag inte svara på falska anklagelser, men de är för orimliga och för grova för att inte bemöta”, skriver hon i ett inlägg på Instagram.

”De senaste dagarna har varit oerhört svåra och en väldig besvikelse. Min arbetsmoral och bemötande har ifrågasatts. Min karaktär har blivit kritiserad”, fortsätter hon.

Lizzo ska bland annat ha tvingat dansarna att röra vid nakna kvinnor och män på en strippklubb i Amsterdam, under en världsturné tidigare i år. Samma kväll ska hon också ha uppmuntrat dansarna att ”fånga dildos från showartisternas vaginor” och att ”äta bananer ur deras vaginor”.

Artisten har gjort sig känd för sin kroppspositivism, feminism och för att uppmuntra sina fans till att vara sig själva.