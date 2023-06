28 maj: Stockholmsderbyt mellan Djurgården och AIK avbryts i slutminuterna efter att bengaler kastas in från AIK-sektionen. Dessutom ekar smällar från bangers på Tele2 arena och maskerade personer försöker ta sig in på planen.

Polis – och polishundar – konfronterar huliganerna där det även blir handgemäng. Efter cirka en timmes avbrott – och när mer än halva AIK-sektionen är tömd – spelas de resterande minuterna av matchen klart.



29 maj: Svenska fotbollförbundet (SvFF) startar en haverikommission. Till kommissionen har intresseorganisationen Svensk elitfotboll (Sef), arenaägaren, matchdelegater, polismyndigheten och de berörda föreningarna bjudits in för att samtala om hur man ska undvika att en liknande händelse inträffar i framtiden.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) meddelar att han kommer att ha ett möte med Svff för att diskutera det inträffade.

AIK:s lagkapten Alexander Milosevic vägrar kritisera de egna fansen, något som får kritik från idrottsminister Jakob Forssmed (KD).



30 maj: De fem allsvenska storklubbarna (AIK, Hammarby, Djurgården, Malmö FF och IFK Göteborg) har ett extrainsatt säkerhetsmöte. Tillsammans med Sef vill man hitta sätt att undvika liknande händelser i framtiden.

SvFF:s ordförande Fredrik Reinfeldt uttalar sig om skandalen och om vad han ämnar säga i mötet med justitieministern: "Vi tänker säga att vi vill ha en tillämpning av en lagstiftning som ska stödja vår exkluderingsstrategi."



31 maj: Statsminister Ulf Kristersson (M) och herrlandslagets förbundskapten Janne Andersson fördömer händelserna under derbyt.



2 juni: Representanter från regeringen, SvFF och polisen träffas för att diskutera en väg framåt.