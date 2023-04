Israel attackerar mål i Syrien

Israeliskt stridsflyg attackerade tidigt på söndagen mål i Syrien efter att totalt sex raketer avfyrats från Syrien mot Israel under kvällen och natten. Totalt sex raketer sköts från Syrien, först tre på lördagskvällen och sedan ytterligare tre natten mot söndagen.



Israelisk militär sade på natten att attackerna bemötts med artillerield mot de områden i Syrien som raketerna avfyrats från. Tidigt på söndagsmorgonen uppgav militären att stridsflygplan attackerat militäranläggningar i Syrien, inklusive en radar- och artilleripostering.



En Damaskusbaserad palestinsk grupp, som är lojal med den syriska regimen, säger sig ligga bakom raketbeskjutningen från Syrien på lördagen, rapporterade Beirutbaserade tv-kanalen al-Mayadeen.



Raketattacken från Syrien inträffar efter flera dagar med upptrappat våld på flera fronter då läget varit spänt i Jerusalem och sedan israelisk polis på onsdagen i en nattlig räd använde tårgas och sköt kulor med gummihölje mot muslimer som barrikaderat sig i al-Aqsamoskén, en av islams heligaste platser.



De första tre raketerna avfyrades sent på lördagen.



"En av raketerna kom in i israeliskt territorium och slog ner i ett öppet område i södra Golanhöjderna" meddelade den israeliska militären och tillade att raketen inte orsakade några skador.



I den andra raketskjutningen, natten mot söndagen, passerade två av raketerna gränsen mot Israel. Den ena sköts ned och den andra landade på obebyggd mark, enligt israelisk militär.



Det finns inga uppgifter om att människor skadats eller dödats av raketerna.



Israels militär uppger att man bemött raketbeskjutning från Syrien under kvällen och natten med artillerield. Arkivbild.

