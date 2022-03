Tre programledare delar på Oscarsgalan 2022

Oscarsgalan 2022 sänds i TV4 och TV4 Play från 00:05 natten mot måndag 28 mars. I år finns filmer som Jane Campions western "The Power of the Dog", Denis Villeneuves sci-fi "Dune" och Steven Spielbergs musikal "West Side Story" bland favoriterna.

Amy Schumer, Regina Hall och Wanda Sykes kommer tillsammans att leda Oscarsgalan 2022. Oscarsgalans show producer, Will Packer, ger besked om programledarnas roll i galan.

Senaste gången Oscarsgalan hade tre värdar var år 1987, då Chevy Chase, Goldie Hawn och Paul Hogan höll i galakvällen. Under 50-, 60- och 70-talet var det inte alls ovanligt med upp emot sex Oscarsvärdar på samma kväll.

Oscarsgalan sänds i TV4 och TV4 Play med start 00:05.