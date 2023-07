Den räckte att gå den korta sträckan från bilen för att kunna hålla med. Det var inte bara varmt, det var kokande hett. Solen brände mot huden, eller var det kanske hettan från asfalten som gjorde att det sved lite på armar och ben? Luften var torr och het, inte helt olikt hur det känns att andas när man precis har satt sig i en bastu.

Inne på macken fanns inte en människa och i vattenkylen gapade hyllorna halvtomma.

Några timmar senare bekräftades att 48 grader hade uppmätts i Phoenix. Det var visserligen inte en ny toppnotering någonsin för det som kallas för USA:s varmaste större stad, men ett dagsrekord som var tillräckligt för att skapa rubriker.

Ställer klockan för att rasta hunden

Fyra dygn i centrum av det som amerikanska National Weather Service kallat för en “extremt farlig värmebölja” har varit mer än tillräckligt för att undra hur det är möjligt att invånarna står ut.

På kort sikt med att inte ha fått en paus från värmen under flera veckor.

På längre sikt med ovissheten kring hur deras liv kan komma att förändras, kanske snabbare än för andra. Frågan om huruvida det kommer vara möjligt att bo i staden i framtiden eller inte har nämligen varit omdiskuterad länge.

Flera av de jag har mött påpekar att det finns en viss vana vid värme i den här delen av landet, stadens subtropiska ökenklimat gör att höga temperaturer inte är ovanliga.

– Vi brukar säga att Phoenix bara har två årstider, en väldigt lång sommar och en väldigt kort vinter, förklarade en ung man som slagit sig ned under ett träd i stadskärnan.

Men de senaste veckornas värmebölja har trots det väckt reaktioner. Visst finns det de som kallar det för “klimathysteri” – andra säger att juli har varit något utöver det vanliga och att det börjar kännas obehagligt.

Till den senare gruppen hörde det äldre par som jag träffade utanför en mataffär. De frågade nyfiket om temperaturen i Sverige, skrattade och sa att det lät behagligt att bo där. Själva har de varit tvungna att ställa klockan på 03 varje natt för att kunna gå ut med hunden. Det är då det är som svalast – eller i alla fall mest uthärdligt, strax under 40 grader.

– Annars är det bara en sak som gäller: dricka massor med vatten, stanna inomhus så mycket det går. Och så tålmodigt vänta på november, förklarade kvinnan.

Varnar om dödlig värme

När vi stod och pratade stannade en brandbil på andra sidan vägen. En ambulans med blåljusen påslagna dök också upp och snart hade en person som sökt skydd för värmen i ett dike förts till sjukhus. Kvar låg ett par välfyllda plastpåsar i gräset.

Att det är stadens hemlösa och drogmissbrukare som är de mest utsatta går inte att ta miste på.

Det var inte den enda jag såg som led svårt av värmen.

Någon timme senare, vid en busshållplats i en annan del av staden, satt en medelålders man på en skållhet trottoar, nära att kollapsa under sin stora solhatt. Även där bromsade snart både brandkår och ambulans in vid vägkanten. En bår rullades ut och på ett par minuter var de borta.

“Phoenix räddningstjänst kämpar mot extremhettan, men utan lågor”, rapporterade New York Times senare under helgen om pressen både sjukvårdsanställda och brandmän arbetar under just nu.

Lokala myndigheter har inte bekräftat om de senaste dagarnas värme inneburit nya dödsoffer, utöver de 12 som redan har bekräftats för den första veckan i juli.

Däremot har varningarna om hur hälsofarlig och i värsta fall dödlig värmen är upprepats gång på gång.

De helvetslika dagarna fortsätter

Vad som dock har bekräftats är rekorden som har noterats, så många till antalet att det har varit svårt att hänga med. 35 nya dagsrekord rapporterades av National Weather Service bara under söndagen på olika platser, som i Kaliforniens Death Valley och Las Vegas i Nevada.

I delstaten Arizona uppgav det största elbolaget också att elförbrukningen hade rusat och lett till en ny rekordnivå.

Under tisdagen går Phoenix in på det 19:e dygnet med en prognos som överstiger 43,3 grader. Även det blir då ett nytt rekord och kanske utökas det med fler dagar än så.

För det ser inte ut som att invånarna får en paus från hettan ännu. I stället talar prognoserna för att värmen fortsätter, både under de helveteslika dagarna och svettiga hundpromenaderna på natten.

Och det är ännu långt kvar till november.