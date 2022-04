Ännu finns några överlevanden från Andra världskrigets koncentrationsläger kvar i livet och deras minnen och berättelser är grunden i det nya Förintelsemuseet som öppnar inom kort i Stockholm.

Malou har träffat 94-åriga Livia Fränkel och Katherine Hauptman som är chef för museet. Och nu i maj kommer också den prisbelönta vandringsutställningen Auschwitz. Not long ago. Not far away till Sverige. Utställningen har redan lockat över en miljon besökare i bland annat Madrid och New York, och gör sitt enda skandinaviska stopp i Malmö.

Se intervjun med Livia och Katherine i spelaren ovan.