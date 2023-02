Nu rasar priset på kaffe – kan minska med 10 kronor per kilo

Ulf Mazur, vd och grundare av den oberoende sajten Matpriskollen, berättar att kaffepriserna nu sjunker i pris hos alla de stora butikskedjorna. Det gäller de flesta stora kaffemärken, och prissänkningen är i de flesta fall omkring 10 kronor per kilo.



– Det är de ordinarie priserna som sänks. Vi kan vänta oss att extrapriserna följer med ned nu, säger han.

Snålt med extrapriser

Det har varit mycket få extrapriserbjudanden på kaffe under den senaste tiden då priserna stadigt har gått uppåt, konstaterar Ulf Mazur. Han berättar att just kaffepriserna bara justeras fem gånger per år, så prissänkningen nu kommer att hålla i sig i alla fall ett par månader.



– Nu kan vi nog få se erbjudanden med både tre och fyra paket till lägre pris till påsken.



Men varför sjunker priset på just kaffe? I klippet ovan svarar Ulf Mazur.