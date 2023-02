Skadegörelse, hot och våld gör att Sjöbo kommun i Skåne nu tvingas stänga sin högstadieskola. Det är huvudskyddsombudet som begärt ett så kallat skyddsstopp och droppen var när en hemmagjord bomb exploderade i skolan igår - elevers och lärares säkerhet kan helt enkelt inte garanteras.



Sedan terminen började har Färsingaskolan i Sjöbo gjort ungefär en polisanmälan per vecka. Lampor och toalettinredning slås sönder. En vaktmästare jobbar i princip heltid med att åtgärda skadorna.

Bomb blev droppen

Droppen var när en hemmagjord bomb exploderade i skolan på tisdagen. Fackförbundet Sveriges Lärare lämnade i dag in en anmälan om skyddsstopp. All undervisning har nu ställts in och skolan stängt.

– Igår hade man utifrån någon tiktokutmaning skapat en egen bomb som man smäller av i ett omklädningsrum. Så vi känner att nu räcker det, säger Helene Olofsson, huvudskyddsombud och ordförande Sveriges lärare Sjöbo.

Många lärare vill lämna

Skolan har 450 elever och är kommunens enda högstadieskola. Man har länge haft problem. Redan för fyra år sen uppgav en majoritet av lärarna att de ville lämna på grund av ohälsa, stress och trakasserier.



Nästa vecka är det sportlov så även då håller skolan stängt. När man kan öppna igen är inte klart – det är mycket som behöver lösas. Rektorn slutade vid jul. Sen dess har man inte lyckats rekrytera någon ny.

