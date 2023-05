Klimataktivister stormade ”Let´s dance”-finalen under lördagskvällen.

Två personer med banderoll och färg tog sig in på dansgolvet under Charlotte Kallas nummer.

Efter att en av personerna fått en kamera i huvudet kunde polisen omhänderta aktivisterna.

Under den pågående ”Let´s dance”-finalen tog sig klimataktivister in på dansgolvet när skidlegendaren Charlotte Kalla genomförde sitt dansnummer.

Två personer tog sig in på dansgolvet, den ena med en banderoll med texten ”Återställ vårmarker” och den andra med färg som kastades ut på dansgolvet.

Säkerhetspersonal var snabbt framme och eskorterade bort personerna. Personen som höll banderollen träffades i huvudet av en av produktionens kameror på kuppen.

Misstänkta för skadegörelse

Polisen kunde omhänderta personerna och föra bort dem från byggnaden.

Charlotte Kalla kunde slutföra sitt nummer.

På sin hemsida skriver polisen att man identifierat och hållit förhör med tre personer som var inblandade. De är misstänkta för skadegörelse, men brottsrubriceringen kan komma att ändras.

Personerna har avvisats från platsen.