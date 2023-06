TV4 sänder Lollapalooza 2023 - här är alla artisterna

Den 29 juni - 1 juli 2023 är det återigen dags för Lollapalooza Stockholm. Stockholms största musikfestival som samlar tusentals besökare. Precis som förra året kommer TV4 Play att sända flera av spelningarna.

Konserter som livesänds i TV4 Play:

Torsdag 29 juni

14:30 KayCyy

15:15 Molly Hammar

18:45 The Rose

21:00 Kygo

Fredag 30 juni

17:15 Omar Sherif

18:15 Daniela Rathana

20:15 Thomas Stenström

21:15 Zara Larsson

Lördag 1 juli

15:00 Estraden

15:45 Cornelia Jakobs

18:15 Victor Leksell

20:15 The 1975

22:30 Mumford & Sons

OBS. Listan uppdateras kontinuerligt.

TV4 satsar på musik i TV4 Play

Det är tredje året som TV4 Play sänder från musikfestivalerna Lollapalooza och Way Out West. Jonathan Nordin är producent på TV4 och arbetar med konserterna:

- TV4 har en lång tradition av att erbjuda Sveriges bästa musikupplevelser i tv-format både genom våra omtyckta musikprogram men också genom de konsertsatsningar som dyker upp under året. Det är så roligt att vi fortsätter bidra med livestream från de här sommarfestivalerna, säger Nordin.

