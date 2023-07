Ilskna protester, våld, bränder och plundringar har skakat Frankrike i fyra dygn. Nu begravs den 17-åring som sköts till döds av polis under uppmärksammade former tidigare i veckan.

Svenskar i Frankrike uppmanas att undvika folksamlingar.



Begravningen hålls i Nanterre i västra Paris. Den 17-årige Nahel kom därifrån och det var också där han sköts ihjäl av polis i tisdags.



Den privata begravningsceremonin har redan börjat med att familj och vänner närvarat vid den öppna kistan. Senare förs kistan till en moské varpå begravningen sker vid en stadskyrkogård.



Enligt BBC ska människor ha flockats utanför för att visa respekt för Nahel och hans familj.



Inga offentliga demonstrationer har planerats att sammanfalla med begravningen – men spontana protester kan uppstå, enligt lokala medier.

Vapenbutik plundrad

En vapenbutik i kuststaden Marseille plundrades under nattens oroligheter, skriver BBC. Ett 30-tal ungdomar ska ha brutit sig in i butiken och stulit minst fyra jaktgevär, rapporterade lokala medier.



Ingen ammunition ska ha stulits och en person kunde gripas med ett gevär, uppger polisen – som nu bevakar butiken.

Förutom vapenbutiken ska ett stort antal andra butiker även bestulits på sina varor.

Fler än 1 300 gripna

Och under natten till lördag rasade fortfarande omfattande protester och oroligheter med bland annat plundrade butiker och fordon som sattes i brand – trots att 45 000 poliser hade satts in för att stoppa upploppen. Fler än 2 500 bränder har rasat landet över, enligt inrikesdepartementets sammanställning.



Minst 1 300 personer har gripits under natten till lördag, enligt departementet.



Våldsamheterna i Frankrike har även gett Sveriges utrikesdepartement anledning att uppmana svenskar som besöker landet att undvika folksamlingar och följa lokala myndigheters rekommendationer.

Påverkar besöksnäring

Oroligheterna har dessutom börjat påverka landets turistsektor, med hotell och restauranger som drabbas av såväl avbokningar som skadegörelse.



Sedan i tisdags "har våra hotell drabbats av en våg av inställda bokningar i alla områden som drabbats" av upploppen, säger Thierry Marx, ordförande för branschens arbetsgivarorganisation.



Marx säger att han dagligen får larm från branschfolk vars företag drabbats av "attacker, plundring och förstörelse" – och kräver nu att myndigheterna gör allt för att garantera säkerhet för de som arbetar inom hotell- och restaurangbranschen.

Macron ställer in statsbesök

Frankrikes president Emmanuel Macron ställer in ett statsbesök till Tyskland som var planerat att äga rum på söndag, på grund av oron i hemlandet, meddelar Tysklands presidentkansli.

"Frankrikes president Macron har i dag talat med Tysklands president Steinmeier och informerat honom om situationen i landet", lyder uttalandet.

Frank-Walter Steinmeier har varit förbundspresident i Tyskland sedan 2017. Rollen är främst ceremoniell. Förbundskansler tillika regeringschef i landet är hans partikamrat i socialdemokratiska SPD, Olaf Scholz, sedan 2021.