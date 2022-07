Allt fler äldre personer i Sverige har under de senaste två åren utsatts för någon form av bedrägeri. 2020 rapporterades 6877 bedrägeribrott mot personer över 65 år, under årets första sex månader medan antalet i år nästan fördubblats. Bedrägerimetoderna blir också ständigt mer avancerade, och det är de allra äldsta och sköraste som bedragarna riktar in sig på.

– Det är åt helvete rent ut sagt. Det får inte vara på det här sättet. Att ge sig på äldre och råna dem på stålar där går gränsen på vad vi kan acceptera, säger Curre Hansson, ordförande för pensionärernas riksorganisation i Stockholm (PRO).

Polisen uppmanar nu närstående att prata med sina äldre anhöriga för få dem att bli mer vaksamma.

50 miljoner till bedragarna – varje månad

Enligt polisens uppskattningar genererar bedrägerierna varje månad upp till 50 miljoner kronor till bedragarna – trots att det är långt ifrån alla bedrägerier som anmäls.

