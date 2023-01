Våldtäktsanklagade influencern Andrew Tate kvar i häkte

En rumänsk domstol beslutade under tisdagskvällen att Andrew Tate ska fortsatt vara häktad. Den kontroversielle brittisk-amerikanske influeraren är anklagad för våldtäkt och människohandel.



Andrew Tates greps tillsammans med sin bror Tristan den 29 december i Bukarest och häktades i 30 dagar misstänkt för våldtäkt och människohandel.



Under tisdagen överklagade Tate häktningsbeslutet i rumänsk domstol, men under kvällen kom beslutet från domstolen att häktningen ska kvarstå.

Ville exploatera kvinnor

Enligt rumänska myndigheter ska de båda bröderna, tillsammans med två rumänska kvinnor, ha skapat en "organiserad kriminell grupp med syfte att rekrytera och exploatera kvinnor".



Åklagaren misstänker att Tate har planerat att utnyttja kvinnor, bland annat genom att tvinga dem delta i pornografiskt material. Dessutom misstänkts influencern ha lurat kvinnor in i protitution med löftet om äktenskap och relationer.



I spelaren: Här grips Andrew Tate av rumänsk polis