Den ukrainska specialstyrkan Shamanbataljonen har fått i uppdrag att ”eliminera” högt uppsatta ryska officerare inne i Ryssland, det uppger bataljonen för brittiska The Times . – Ryssar älskar pengar och hatar sina generaler, säger en medlem till tidningen.

En 30-årig medlem i elitstyrkan som är med och planerar räder på ryskt territorium säger till tidningen att gruppen får allt fler uppdrag om att döda specifika måltavlor.

– Ryssar älskar pengar och hatar sina generaler, så vi kan få mycket användbar information från personer med insyn, säger soldaten till tidningen.

Utfört hemliga räder

Shamanbataljonen har i över ett års tid utfört flera hemliga räder på ryskt territorium, enligt The Times. Den 30-årige medlemmen uppger för tidningen att elitstyrkan utfört minst tio lyckade operationer under det senaste halvåret men att många i den egna gruppen dödats under operationerna.

Från ukrainskt håll hävdar man att 15 ryska officerare dödats sedan krigets början. Ryssland har bekräftat sex döda.

0:43 Rysk ubåtskapten avrättad under joggingtur

Rysk robotattack mot bostadshus

Sju människor har dött efter att två ryska robotar träffat ett bostadshus i Donetskregionen i måndags. Ukraina hävdar att ryska militären riktat den andra roboten mot räddningstjänsten som jobbade i rasmassorna efter den första träffen.

Fem civila, en räddningsarbetare och en soldat dödades i robotattackerna son träffade byggnaden med 40 minuters mellanrum, säger Donetskregionens guvernör Pavlo Kyrylenko. 81 människor uppges ha skadats, däribland två barn.

Ryssland har under hela invasionskriget riktat artilleri och robotar mot samma plats som de träffat kort inpå. Det leder ofta till att utryckande räddningsarbetare träffas vid en andra träff. En taktik som användes av Ryssland även i inbördeskriget i Syrien.