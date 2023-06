Ett system med speciella rekryterare väljer ut unga kvinnliga fans av tyska metal-bandet Rammstein, för att ha sex med frontmannen Till Lindemann.

Så låter anklagelserna som riktats mot bandets frontman.

Nu efterlyser politiker bättre skydd för konsertbesökare.



Konsertbesökaren Shelby Lynn var först att vittnar på sociala medier att hon blivit erbjuden en VIP-biljett för att träffa bandet. Där ska sångaren Till Lindemann kommit med sexuella inviter. Sångaren ska ha accepterat hennes nej, men kvinnan menar att hon blivit drogad och groomad.

Efter det kom fler anklagelser. Flera kvinnor berättar om systemet där unga tjejer väljs ut för att besöka bandets för- och efterfester. Där sexuella närmanden från Till Lindemann ska ha ägt rum.

– En person som heter Alena har jobbat med att kolla runt på Instagram efter unga tjejer som ser bra ut. De blir sen bjudna till en särskild chatt. Där blir de bjudna till förfest, får stå längst fram under konserten, sen bli det efterfest och sen, som det sägs, får de följa med till hotellet om de vill, säger musikjournalisten Mattias Kling.

Politiker lovar bättre skydd

Nu har debatten nått högsta politiska nivå. I början av veckan efterlyste Tysklands familjeminister Lisa Paus bättre skydd för kvinnliga konsertbesökare, bland annat med skyddade områden för just kvinnor.

– Det har diskuterats om man kan tvinga Rammstein att ställa in sina konserter, säger TV4-reportern Jona Källgren som befinner sig i Berlin.



Än så länge sätter juridiken stopp på det och möjligheten att bandet frivilligt skulle avsluta turnén anser musikjournalisten Kling är liten.

– Allting hänger på om det kommer in mer anklagelser i den här digniteten, eller värre. Då blir det svårt att fortsätta. Men samtidigt handlar det om en mångmiljonindustri.



Efter anklagelserna har Olympiastadion i München, där Rammstein har fyra spelningar under sin turné, meddelat att alla efterfester i samband med konserterna ställs in.