Storbritanniens premiärminister Boris Johnson klarade misstroendeomröstningen i sitt eget parti under gårdagen. Av de 359 konservativa Tory-ledamöterna ville 211 att han skulle stanna, medan 148 röstade för att han skulle avgå. Anledningen till misstroendeomröstningen är Partygate-skandalen, där premiärministern hållit flera fester i sitt residens under landets strikta pandemi-lockdown. Men även om premiärministern klarade sig den här gången är det inte säkert att han kan sitta kvar på posten, det menar James Savage, chefredaktör på The Local.