Nadim, 8, besegrade leukemin – nu kan han spela fotboll igen

Akut lymfatisk leukemi, ALL, är den vanligaste formen av barncancer och står för ungefär 90 procent av alla leukemifall hos barn. Den innebär okontrollerad tillväxt av förstadier till vita blodkroppar i benmärgen. Cancercellerna hämmar och tränger undan den friska benmärgen och sprider sig även till blodet.

Behandlingen görs med cytostatika under cirka två och ett halvt år. Prognosen för leukemi har blivit betydligt bättre under senare år tack vare en bättre diagnostik och en allt effektivare behandling. Ungefär 95 procent av barnen som drabbas av ALL överlever.

Källa: Barncancerfonden