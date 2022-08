Många bibliotek i landet har drabbats av nedskärningar det här året. Enligt branschtidningen Biblioteksbladets enkätundersökning har nästan var tionde kommun krympt biblioteksbudgeten till i år.



I Åsele i Västerbotten, har det blivit svårare för barn och unga att nyttja biblioteket då öppettiderna har försämrats på grund av minskad budget. Jennifer Strömberg som nyligen har nyligen fyllt 18 år sommarjobbar på biblioteket i Åsele. Som bokslukare har hon reagerat på att öppettiderna minskat sedan årsskiftet: från 33 till 26 timmar i veckan.



– Det är tragiskt. Barn behöver den här miljön, för det finns så mycket man kan lära sig. Vi har även ett ungdomsrum här, men de hinner ju inte hit så det står mest och samlar damm, säger hon.



När biblioteket är obemannat kan de som är 18 år och uppåt komma in med hjälp av ett nyckel-system, men de som är under 18 kommer inte in. Enligt Kungliga biblioteket som är både bibliotek och myndighet så är Åsele en av de kommuner som har sämst öppettider.

