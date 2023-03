Ett kraftigt snöoväder är på väg mot de södra delarna av landet. SMHI har utfärdat orangea varningar för snöfall och hårda vindar i delar av Götaland och Svealand. Tågtrafiken ställs in på flera håll och det riskerar att bli begränsad framkomlighet på vägar.

– Det här är en sådan här dag man behöver tänka efter före, säger Bengt Olsson, presschef Trafikverket.

Trafikverket säger att man bör kolla med sitt tågbolag om tåget är inställt. Och ska man ge sig ut på vägarna bör man vara försiktig. Bengt Olsson uppmanar till att följa den lokala väderleksrapporten under hela dagen för att det kan skilja mycket i olika områden i landet.

– Kolla där och ta ett beslut om du ska ut eller inte. Om man måste ut måste ut sänk hastigheten och håll avstånd. Det kan bli så att det yr igen så man inte ser var vägsidorna börjar och slutar, säger han.

Han tipsar även om att hålla sig till de stora vägarna. Det kan bli så hårda vindstötar att träd knäcks och det är ett större problem på det mindre vägnätet.

Upp till 25 centimeter snö

Snöfallet väntas beröra hela Götaland och delar av sydligaste och östra Svealand, inklusive Öland och Gotland. Det drar in över Götaland under natten till tisdagen och rör sig sedan åt nordost under dagen. Det väntas komma upp till 25 centimeter snö. I samband med snöfallet blir det rejält blåsigt med friska till hårda vindbyar i hela området.

Bengt Olsson säger att Trafikverket har rustat sig så mycket de kan, men att det alltid är svårt att veta exakt vad som behöver göras innan det har dragit igång.

– Så långt vi kan har vi förberett oss. Vi har varvat upp både oss själva och entreprenörerna för att kunna snabbt komma igång och ploga och halkbekämpa, säger han.

Se hela intervjun med Trafikverket i spelaren ovan.