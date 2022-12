Här hittar du den perfekta jultröjan

Julen är snart här och många är nu på jakt efter den perfekta jul-outfiten. Imorgon är det för många som bekant jultröjans dag och inför detta event har vår stylist och modejournalist Frida Zetterström botaniserat i butiker och hittat en hel del oslagbara outfits till julens festligheter. Här hittar du Fridas inköpsställen:

Inköpslista Jultröjor

Dockor i studion:

Grön collegetröja med jultomte, Beyond Retro

Stickad tröja med paljett-text, Beyond Retro

Rosa t-shirt och rosa tyllkjol, KappAhl

Grön gran-klänning, Partyland / Christmasland

Svart tröja med blinkande dj-tomte, Rusta

Jultröja med anka och måltavla + bollar, Goopy by spot

Frida höll upp:

Secondhandtröjor, Beyond Retro

Blå tröja, IFK göteborg

Pyjamas till hela familjen, KappAhl

Stickad tröjor och klänning med klassiskt mönster, Sätila

T-shirt med julhund, KappAhl

Grön kavaj med julmönster, Partyland / Christmasland

Brun, blinkande jultröja, Rusta

Jul-diadem, KappAhl

Blinkande julmössa, Rusta

Maria provade granväst, Partyland / Christmasland

Anders provade svart cardigan, Goopy by Spot

Frida bar en klänning från Beyond Retro