Efter nästan en vecka på rymmen har den giftiga kungskobran Sir Vääs nu fångats in. Tullens kameror hade sedan tidigare lokaliserat kobran, som höll sig kvar i innerväggen på Skansenakvariet. På fredagen var kobran också nära att fångas in när han stack ut sitt huvud, men valde att gå tillbaka till gömstället då han fick syn på tulltjänstemännen som väntade utanför.



Sir Vääs fångades alltså in under lördagsnatten. Han mår bra och befinner sig nu i husarrest, berättar Håkan Svanström som är ormletare och vvs-tekniker.



– Vi håller just nu på med återställning av buren. Vi skruvar ihop lamphålen där den smet ut och säkrar upp så att den kan komma tillbaka imorgon, säger han.



Jonas Wahlström, chef på Skansenakvariet, drar en lättnades suck över att Sir Vääs har hittats. Den senaste veckan har hans personal jobbat i princip dygnet runt med sökandet.



– Han gav upp och sökte sig hem, berättar han.

