Droghandel är en betydande inkomst för de kriminella nätverken som är beroende av intäkterna och allt fler barn offras i det pågående gängkriget.



– Det är främst partysugna svenskar som göder det dödliga våldet, säger Diamant Salihu, författare och reporter på SVT.

Allt yngre dras in i våldet

– Våld föder våld och det grova våldet sprider sig i landet, konflikterna i Sandviken speglar hur det ser ut nationellt, säger Fredrik Sjöshult, kriminalkrönikör på Expressen.



Att allt yngre barn blir indragna och hänsynslöst misshandlade och mördade i det pågående gängkriget, menar Diamant Salihu är ett sätt att statuera exempel efter att de här personerna kan ha tvekat eller misslyckats med uppdraget.



– Om man inte fullföljer så får det konsekvenser, säger Salihu



De kriminella letar i områden där det finns ett stort utanförskap.



– Det hemska är att det finns så många barn som är beredda att ta på sig uppdragen och som verkligen vill bli kriminella och drömmer om att få en aura som en mördare.

Giftig cocktail

Narkotikan är det första som lockar de unga att börja langa och tjäna lite pengar, med stor risk förstås. Och hundratals kilo droger kommer in till Sverige och fyller på krigskassorna åt de kriminella gängen. Det är det som gör att man kan betala en unge att utföra ett våldsdåd, menar Salihu.



Anstiftarna till morden sitter utomlands och beställer olika typer av narkotika i stor skala.



– Att ta in drogerna till Sverige är skrattretande enkelt, man ska ha otur om man åker fast säger Salihu.



– Får man in enorma mängder narkotika i landet, dumpas priserna och konkurrensen mellan gängen ökar. Det finns ständigt personer högre upp i näringskedjan som inte håller i vapnen, men som ser till att försäljningen möjliggörs.



Pengarna måste tas ifrån gängen för att stoppa nyrekryteringen, menar Salihu.



– Det är där det svider mest och drivkraften försvinner.

”Sverige riskerar att bli transitland”

Tullen saknar både personal och scannersutrustning för att söka genom lastbilar och containers som kommer till hamnarna, förklarar Salihu.



– Det krävs några hundra miljoner för att Tullen ska ha den bästa tekniska utrustningen

för att komma åt de här innovativa gängen, säger han.



– Situationen är väldigt oroande. Risken är inte bara att det blir konflikter i Sverige utan att kriminella nätverk som för in narkotika med lastbåtar väljer att skicka sina containers till Helsingborg istället för att skicka det till Rotterdam. Därmed blir Sverige ett transitland för stora narkotikahandlare från exempelvis Colombia, säger Salihu.

