Svenska målen som ryska spioner vill åt

Marko ”Markoolio” Lehtosalo och hans mamma Irma Lehtosalo håller just nu på att spela in en humoristisk och varm realityserie där man får komma dem väldigt nära. Serien heter ”Marko & Irma” och handlar om hur de två tar sig an projektet att bygga ett nytt hus till Irma. De pratar premiärnerver, men också om sin relation och varför de ville ta sig an det stora projektet. Dessutom passar de på att lösa en dispyt om vem som egentligen äger hundarna Otto och Figge.

Läs mer