Första fredagsfinalen - Här är årets första tema

På fredag ska idolerna få inta scenen i Idolstudion för första gången och temat "Det här är jag" utmanar dem att berätta vilka de är och hur musiken började en gång i tiden för dem. Här är låtarna som deltagarna har valt att sjunga på fredag:

Luka sjunger Heaven av Bryan Adams

Nike sjunger A Change Is Gonna Come av Greta Van Fleet

Carmen sjunger Proud Mary av Tina Turner

Ruby sjunger Crazy in Love av Beyoncé ft. Jay-Z

Vera sjunger Somebody to Love av Jefferson Airplane

Caroline sjunger Highway to hell av AC/DC

Klara sjunger Something’s Got a Hold on Me av Christina Aguilera

Ida sjunger Treat Myself av Meghan Trainor

Julien sjunger Don’t Start Now av Dua Lipa

Albin sjunger Mirrors av Justin Timberlake

Sebastian sjunger It’s a Sin av Pet Shop Boys