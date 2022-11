Kroppsdelar hittade i frys i Malmöbostad – man anhållen

Under tisdagseftermiddagen kom det in en 53-årig man på Rättscentrum i Malmö för att berätta om ett brott. Polisen grep mannen på plats och när de gjorde en kontroll i mannens lägenhet i bostadsområdet Nydala upptäckte de kvarlevor. Mannen anhölls och är nu misstänkt för mord och brott mot griftefriden.



– Det är de initiala uppgifterna som vi får av den här mannen som gör att vi gör den här kontrollen, men mer än så kan vi inte säga just nu, säger säger Nils Norling, presstalesperson i Malmö.

Under onsdagen kommer polisen att arbeta med att identifiera kvarlevorna och gå igenom alla anmälningar om försvunna personer i området. De kommer även att hålla ytterligare förhör med mannen.

Enligt polisen har den misstänkta mannen ingen kopplingar till kriminella miljöer i Malmö.