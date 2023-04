Här byggs världens modernaste och mest osynliga ubåtar

Utredningen kring sabotaget av de ryska gasledningarna Nord Stream i Östersjön har nu fått samtliga länder runt Östersjön att fokusera på undervattensförmågan Seabed Warfare Operations. TV4 Nyheterna har fått besöka Sveriges allra hemligaste förmåga ubåtsflottiljen i Karlskrona och besöka platsen där världens modernaste ubåtar byggs just nu.



TV4 Nyheterna har fått kliva ombord på ubåten Gotland som är en av Försvarsmaktens totalt fyra ubåtar. Tre av Gotlandsklassen en i den äldre versionen Södermanland. Inget är så omgärdat av hård sekretess som just den här delen av Sveriges försvar. Nu dessutom i skarpt fokus.

Svårupptäckta



– Ubåtar som system har ett antal inneboende förmågor som gör att de är svåra att upptäcka, kan vara borta väldigt länge och det kommer kosta motståndaren ganska mycket jobb och resurser för att hitta oss därute, säger Fredrik Lindén som är chef för ubåtsflottiljen och som själv varit i tjänst ombord på de svenska ubåtarna i ett decennium.



När de två ryska gasledningarna Nord Stream sprängdes i fjol bara en bit ute till havs sett från örlogsbasen i Karlskrona i Blekinge, så var det ett brutalt uppvaknande. Nu pratas det om skyddet av den ganska bortglömda infrastrukturen på havsbotten.



Alla el- och internetkablar, gas och oljeledningar som i dag saknar relevant skydd mot militära angrepp eller sabotage. Oavsett vem som ligger bakom sabotaget på Nord Stream så är risken för attacker inte längre hypotetisk.

Havsbotten ny arena för politik och krigföring

Tyskland storsatsar nu på undervattensförmåga. Danmark tänker i liknande banor. Sverige rustar också för framtiden där havsbotten är den nya arenan för politik och krigföring. Under ytan kan ubåtarna agera osynligt till och med för satelliter och spionplan.

- Att inte vara förberedd är att göra oss en otjänst. Egentligen handlar det om att ju mer förberedda vi är desto mer höjer vi trösklen för de som vill oss illa. För det kommer att kosta för mycket, säger Fredrik Lindén chef för ubåtsflottiljen i Karlskrona.



Det sägs att ubåtarna med sina skarpladdade torpeder ombord är det enda vapen Sverige har, som Ryssland på allvar fruktar och löpande tränar för att bekämpa. Anfallskriget i Ukraina till trots.

-Det finns inget ubåtsvapen som inte har väl utbildad personal. Det gäller samtliga i Östersjön, säger Lindén.



Samtidigt har kriget i Ukraina och sprängningen av gasledningarna Nordstream 1 och 2, visat att det svenska ubåtsvapnet saknar en allt viktigare förmåga. Seabed warfare operations kräver en ny typ av ubåt som kan operera under ytan på flera sätt. Bara några hundra meter från de svenska ubåtarnas hemmahamn ligger varvet där framtidens ubåtar byggs på SAAB Kockums. Här byggs två nya ubåtar i den så kallade Blekingeklassen. De kan vara under ytan enligt vissa källor så länge som upp till 50 dygn. Utrustade med ett extra rör eller undervattensluss. Genom det röret kan man skicka ut både bemannade och obemannade farkoster.

– Detta är en evolution av ubåtar. Den allra mest moderna ubåten som finns, säger designchef Mats Abrahamsson när vi släpps in i deras topphemliga varv.

Den nya ubåtarna i Blekingeklassen ska börja levereras 2027 till svenska Försvarsmakten. Det är imponerande ingenjörskonst som också kostar. Det här är investeringar i hundramiljardersklassen. Det är också den största investeringen i SAAB:s historia. Förhoppningen är ändå att kunna använda den banbrytande tekniken till andra kunder. Det finns redan långtgående affärsplaner med den holländska marinen och ett NATO-inträde skulle kunna öppna dörren för fler ubåtskunder i framtiden. Allt i varvet är dimensionerat för större produktion, större beställningar.

– Först och främst så ser jag fram emot leverans av den första ubåten 2027 till vår kund Försvarsmakten. Men jag ser också fram emot den teknikutvecklingen som sker just nu. Där man kan samarbeta bemannat, obemannat, under ytan och på ytan samtidigt. Det ska bli otroligt spännande att följa den utvecklingen, säger Fredric Gustafson marknadschef på SAAB Kockum Naval.



Se mer om det fascinerande ubåtsbygget i spelaren ovan