I den lilla staden Feltre vid foten av Dolomiterna i ​norra Italien ligger familjen Zias släkthus. Här har bröderna Oscar och Dante Zia tillbringat många somrar med familjen. Men i takt med att bröderna fått fullt upp i yrkeslivet har de gemensamma somrarna i Italien blivit allt färre. Nu tar Oscar och Dante chansen att hitta tillbaka till varandra. Under en het sommarmånad så bjuder de nu in till ett idylliskt sommarhäng. Fantastiska miljöer, djupa och roliga samtal varvas med mat och musik. Under resans gång får de besök av ett gäng kända gäster.