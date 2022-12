De fyra schimpanserna på Furuviks djurpark är fortfarande inte inne i sina hägn. Det meddelar Annika Troselius, informationschef Park and Resorts, på fredagsmorgonen. Djurvårdare och veterinärer diskuterar hur man på nytt kan göra ett försök att ta sig in i huset under dagen. ”Det är en frustrerande situation”, säger Annika Troselius.

