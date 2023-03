När flyglarmen ljuder över Ukraina hörs även Luke Skywalkers röst i invånarnas telefoner.

I alla fall för dem som laddat ner appen ”Air Alert” – som skådespelaren Mark Hamill hjälp till att ta fram.

Mark Hamill, som spelade karaktären Luke Skywalker i ”Star Wars”-filmerna, har fått en ny roll. Den här gången handlar det inte om någon storfilm, utan om rösten i den ukrainska appen ”Air Alert”.

Appen är kopplad till det ukrainska luftförsvaret och varnar för ryska attacker varje gång flyglarmet ljuder i landet.

Det är nyhetsbyrån AP som intervjuat skådespelaren som har spelat in flera citat till appen. Med Luke Skywalkers röst säger han meningar som ”ta dig till närmaste skyddsrum”, ”din övertro på dig själv är din svaghet” och det världsberömda filmcitatet ”may the force be with you” när flyglarmen aktiveras.

– Ukraina har visat stor uthållighet under så fruktansvärda förhållanden, säger han till AP.

– Jag sitter bekvämt i mitt eget hem när det i Ukraina är strömavbrott, matbrist och människor lider. Det motiverar mig till att göra så mycket jag kan.

Han säger att kriget påminner honom om handlingen i ”Star Wars”-filmerna där den goda sidan kämpar mot den onda.

”Betyder mycket för ukrainarna”

Mark Hamill har tidigare varit delaktig i stödet till Ukraina. Bland annat har han anordnat insamlingar för att skicka drönare till kriget och signerat filmaffischer.

Presidenten Volodymyr Zelenskyj har tidigare tackat skådespelaren för hans insatser för att hjälpa Ukraina under krigets gång.

– Det här betyder mycket för ukrainarna. Precis som i ”Star Wars” så kommer det goda triumfera över det onda, och ljuset kommer övervinna mörkret. Med dig i laget finns det ingen annan väg runt det, sa han till Hamill i september.

Nyhetsbyrån har pratat med Bohdan Zvonyjk, en 24-åring som bor i Lviv i västra Ukraina. Han säger att han använder appen och föredrar den engelska versionen med Mark Hamill framför den ukrainska.

– Vi kan använda lite av den kraft som Hamill ger oss, säger han.