Antalet viltolyckor i trafiken ligger just nu på mellan 175 och 200 stycken varje dag.

Det säger Trafikverket som utfärdat varningar på flera håll i landet.

I slutet av maj och början av juni föds som flest rådjurskid och enligt Jägareförbundet inträffar toppen runt den 5 juni. I samband med det stöts förra årets ungar bort och mycket vilt rör sig längs med vägarna.



Med det ökar också antalet viltolyckor i trafiken och enligt Trafikverket sker mellan 175 och 200 olyckor per dag.



– Det är väldigt mycket och det har ökat från år till år. Då ska man veta att bilarna ute på vägarna har också ökat så risken är alltid större att det händer något, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

Sedan 2017 har över 60 000 viltolyckor skett årligen, enligt statistik från Nationella viltolycksrådet.



Flest olyckor sker under höstens jaktsäsong och under perioden maj till juni. Just nu ser Trafikverket en ökning i antalet samtal de får in angående viltolyckor och det har lett till varningar på flera håll i landet.