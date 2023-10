Under morgonen utbröt en kraftig brand på en nattklubb i Murcia i sydöstra Spanien. Tre lokaler förstördes i lågorna – och minst 13 personer har dött. Dödssiffran befaras stiga.

Branden på den välkända nattklubben i den spanska staden Murcia bröt ut under morgonen. Räddningstjänsten har varit på plats för att bekämpa lågorna, som spred sig till två intilliggande lokaler.

Minst 13 personer har dött, skriver tidningen El Pais och hänvisar till ett uttalande från räddningstjänsten.

Fyra personer är skadats och räddningstjänsten befarar att dödssiffran kan stiga under söndagen.

Röstmeddelandet: ”Vi kommer dö”

Tidningen El Mundo har pratat med en far till en av de saknade efter branden. Hans 28-åriga dotter hade åkt in till Murcia med ett gäng kompisar för att festa under kvällen och natten. Efter att branden startat skickade hon ett röstmeddelande till familjen vid 06-tiden på morgonen.

”Mamma, jag älskar dig. Vi kommer dö”.

Branden på nattklubben är den dödligaste i Spanien sedan den ödesdigra branden i Zaragoza 1990, då 43 människor omkom.

Krisstöd aktiverat

Stadens borgmästare José Ballesta skriver på sociala medier att räddningstjänsten arbetar för att utreda orsaken till branden.

”Mina djupaste kondoleanser till familj och vänner” skriver han.

Staden har aktiverat ett krisstöd för att ta hand om anhöriga och människor som drabbats av branden.

Lokala medier skriver att branden spred sig till andra lokaler i närheten av nattklubben.

För närvarande är det okänt hur branden startade, skriver El Pais.