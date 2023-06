Magdalena Andersson prövar ”The Chicago Way” i frågan om partipolitiska lotterier. Försöker regeringen stänga Socialdemokraternas lotterier tänker S slå tillbaka.



I filmen "De omutbara" försöker den ärrade polisen Jim Malone lära de yngre, grönare poliserna en läxa.

– Drar han kniv, drar du pistol. Skickar han en av dina till sjukhuset, skickar du en av hans till kyrkogården. That's the Chicago Way.

Möjligen har Magdalena Andersson nyligen sett den filmen och beslutat sig för att följa Malones råd. Regeringen vill utreda möjligheterna att förbjuda partipolitiska lotterier, som varit en mycket lukrativ födkrok för Socialdemokraterna och ungdomsförbundet SSU. Så när regeringen drar en finansiell kniv, försökte Magdalena Andersson få fram en ekonomisk pistol på dagens pressträff.

Fråga: Är pistolen tillräckligt skräckinjagande?

Ska den parlamentariska utredningen titta på lotterier, ska den också titta på pengaströmmarna från Svenskt Näringsliv till olika högerprojekt som exempelvis tankesmedjan Timbro. Svenska statliga och kommunala bolag ska inte bidra med pengar till detta längre.

Frågan är bara om Magdalena Anderssons pistol är tillräckligt skräckinjagande? För när det kommer till frågor om hur mycket pengar Svenskt Näringsliv skulle kunna gå miste om blir det svävande. Hur lidande blir Timbro egentligen av Anderssons pistol? Oklart. Det är kanske inte så hotfullt som Socialdemokraterna skulle vilja.

En politisk terrorbalans rubbas

Däremot verkar vreden och besvikelsen vara genuin bland socialdemokrater. Man pratar om hur något ur Sveriges historia gått förlorat när regeringen bryter decennier av borgfred. Och så har det traditionellt varit. De borgerliga partierna har accepterat Socialdemokraternas lotterier, mot att de i gengäld fått ha pengarna från näringslivet i fred. En politisk terrorbalans.

Det som rubbat detta är Sverigedemokraternas framväxt som politisk maktfaktor. De har inget intresse av att upprätthålla de gamla tingens ordning, och har en självbild av att gärna vara en omstörtande faktor i svensk politik. Därför försöker Socialdemokraterna också klämma till SD. Skickar Jimmie Åkesson SSU till det finansiella sjukhuset, ska Magdalena Andersson försöka placera hela SD:s riksdagskansli på den ekonomiska kyrkogården.



Kravet där är att den parlamentariska utredningen också ska försöka hämma politiska partiers möjligheter att slussa lokala bidrag uppåt i organisationen. Så har Sverigedemokraterna finansierat en del av partiets aktiviteter på riksplanet.

Men det är väldigt oklart hur det skulle se ut i praktiken. Och också oklart hur oroat ett SD med två decenniers opinionsvind i seglen blir. Men kanske är signaleringen det viktigaste för Magdalena Andersson. Gör Tidö-partierna det här blir det "The Chicago Way".



Slår ni mot vår finansiering tänker vi försöka slå mot er.