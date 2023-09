Strulet beror på ett elfel som orsakar stopp i trafiken mellan Hallsberg och Örebro. Bussar ersätter den sträckan.

Trafikverket skriver på sin hemsida att tågtrafiken väntas rulla som vanligt igen först vid 21.00.

Enligt Trafikverket kan följande stationer påverkas:

Örebro S, Örebro C, Arboga, Kungsör, Eskilstuna C, Strängnäs, Läggesta, Nykvarn, Södertälje Syd, Flemingsberg, Stockholm C, Arlanda C, Knivsta, Uppsala C, Gävle C, Sandviken, Storvik, Hofors, Falun C, Borlänge C, Ludvika, Grängesberg, Ställdalen, Kopparberg, Storå, Lindesberg, Frövi, Kumla och Hallsberg.