Future Sound Asia (FSA) är arrangörerna bakom Good vibes-festivalen i Malaysia som kräver att bandet 1975 betalar för den kontroversiella konserten den 21 juli 2023.

Efter att The 1975:s frontman Matty Healy kritiserat Malaysias anti-hbtqi-lagar och kysst en av sina manliga bandmedlemmar på scen under Good vibes-festivalens första dag ställdes hela festivalen in. Bandet The 1975 bannlystes också i landet efter händelsen.

Cirka två miljoner pund, motsvarande drygt 27 miljoner kronor, vill arrangören ha före den 14 augusti. Annars hotar de att vidta rättsliga åtgärder.

FSA hävdar att de har rätt till ersättning främst på grund av att frontmannen Matty Healy brutit mot sitt kontrakt för konsertens lokala riktlinjer och regler.

Healy uttalade sig nyligen kring kontroversen på scen i Hawaii:

– Att göra rätt sak kräver ofta en stor uppoffring och ger väldigt lite belöning. Att bli sedd som att göra rätt sak kräver väldigt lite uppoffring, men det ger all belöning. Jag och Ross (red anm: bandets basist) rakade nästan huvudet för att vi trodde att vi skulle hamna i fängelse för att vara bögar.