Starka mötena i Bröderna Noréns underbara resa

Gustaf och Viktor Norén har under våren fångat tittarna med sitt musikprogram.

Nu är Bröderna Noréns underbara resa över – i alla fall för den här gången.

Vi har samlat fem starka möten från säsongen som gått.

Bröderna Norén har träffat på många under sin resa genom Sverige och det har uppstått starka möten med massor av känslor och otrolig musik. Här är några av dem!

Viktor hittar Theo med en röst han letat efter i 30 år

När Viktor Norén mötte 13-åriga Theo från Gränna blev han helt tagen av hans röst – han har en röst som Viktor försökt hitta i 30 år, menar han. Viktor vill att alla ska få höra vilken ovanligt stark röst Theo har och tar med en sjungandes Theo runt om i staden.

– Det var en del av varför jag blev musiker från första början, att hitta de här personerna, säger Viktor.

3:30 Viktor: ”Theo förstår inte hur unik han är”

Bröderna överraskar vännen Farao

Bröderna Norén har bestämt sig för att överraska Viktors bästa vän Farao – dubbelt upp. Viktor och Gustaf har gjort en tolkning av en av Faraos favoritlåtar, systrarna Graafs You got what I want. På plats är även Magdalena och Hannah Graaf, och Farao blir rejält tagen av precis allt.

6:41 Farao: ”Världens finaste kärleksförklaring”

Bröderna nära tårar när systrarna spelar låten till sin farmor

När bröderna Norén möter systrarna Rohdin och de sjunger sin visa till sin farmor blir både Viktor och Gustaf mäkta imponerade – och påtagligt berörda. Gustaf konstaterar att han var nära till tårar.

4:18 Här spelar systrarna sin låt till farmor: ”Rakt in i hjärtat”

Zahide spelar sin musik för första gången

Bröderna möter Zahide som gjort musik helt på egen hand under lång tid – utan att någon fått höra det hon gör. Fram tills nu. Hon har sin allra första spelning tillsammans med Viktor och hela hennes familj är samlad.

– Det är så häftigt, jag är så glad och tacksam, säger Zahide.

5:38 Här spelar Zahide sin musik för familjen för första gången

Barnens viktiga budskap när de sjunger ihop med bröderna

Viktor och Gustaf Norén möter Anna och hennes barn Ingrid och Irma i Ulricehamn. Barnen får leda en sångstund och väljer då låten Fin i bikini av Dr Kärlek. Varför? Får att den har ett viktigt budskap: ”Oavsett hur man ser ut, så är man lika fin”.