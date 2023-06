En kvinna på elsparkcykel knuffades ut i vägen och föll till marken.

Nu misstänks en moderatpolitiker i Malmö ligga bakom händelsen, enligt uppgifter till TV4 Nyheterna.

Det var vid tiotiden på måndagen som kvinnan föll till marken och ut i vägen, efter att ha blivit knuffad utanför stadshuset i Malmö. Den misstänkta gärningspersonen ska sedan ha lämnat platsen, något Sydsvenskan var först att rapportera om.

Enligt uppgifter till TV4 Nyheterna är gärningsmannen en moderat politiker, som nu tar timeout från politiken.

– Alla förtroendevalda i partiet skriver under en kandidatförsäkran när man kandiderar, där man bland annat skriver under på att man tar timeout om man är i en rättsprocess. Med anledning av det tar den förtroendevalda timeout under tiden rättsprocessen är pågående, säger Aron Regnéll, politisk sekreterare för Moderaterna i Malmö.

Händelsen rubriceras som misshandel och grov vårdslöshet i trafik. Vittnen som Sydsvenskan pratat med beskriver kvinnan som ”skärrad”. Hon ska ha fått sårskador på armen.

Mannen har motanmält kvinnan, rapporterar P4 Malmöhus. Det är oklart vilken brottsrubricering motanmälan har.

TV4 Nyheterna har sökt den moderata politikern.