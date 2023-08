Orenat avloppsvatten har stängt över 200 badstränder

Under minst tre dygn i samband med ovädret Hans tvingades Laholmsbuktens VA brädda, alltså släppa ut orenat avloppsvatten, bland annat på stranden i Mellbystrand. Runt avloppsröret kunde förbipasserande då se toapapper eller andra hygienartiklar.

– Det är konstigt, säger sommargästen Anders Fagerman. Det är väl "basic" om man är en badort, att se till att vattnet är A och O.

Laholm är bara en av många kommuner som tvingats till åtgärden under sommarens regnoväder, när belastningen på avlopps- och dagvattensystem blivit för hög.

– Man vill ju inte brädda, men samtidigt är det tur att vi kan brädda, säger Carolina Storberg. Annars hade det nog varit ännu värre konsekvenser.

Så många badplatser har stängts i sommar

Så många badplatser har stängts i sommar



Enligt siffror från Hav- och Vattenmyndigheten som TV4Nyheterna begärt ut har kommunerna hittills i år avrått från bad på grund av otjänligt vatten 228 gånger, att jämföra med 86 under samma period ifjol och 134 år 2021.



Flest fall i sommar har Stockholms län (52), följt av Halland (42), Västra Götaland (27) och Skåne (24). Och just bräddningar tros vara en stor bov i dramat.



– Om reningsverk släpper ut orenat avloppsvatten så innehåller ju detta de här indikatorbakterierna, säger Ema Glad, utredare och Havs- och Vattenmyndigheten.



– Det är ju magbakterier som kommer ifrån tarmarna på människor eller varmblodiga djur. Och avloppsvatten innehåller mycket av det här. Så det har en koppling, säger hon.



De här utsläppen sker dessutom oftare än vad vi kanske tror.

Enligt en granskning av tidningen Aktuell Hållbarhet gjordes det 2021 över 4000 utsläpp av orenat avloppsvatten inom 300 meter från en badplats.



– Sväljer du inte vattnet så händer ingenting, för de här bakterierna kan inte påverka dig bara genom att du får dem på huden, säger Ema Glad. Men det är svårare om det gäller t ex hundar eller barn. Så det finns alltid någon typ av risk.



I klippet ovan: Detta är otjänligt badvatten.