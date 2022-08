Högsommarvärmen gör comeback – här kan det bli 30 grader

I nästa vecka drar ett högtryck in över landet som ger högre temperaturer och sol i framförallt södra och mellersta Sverige.



På måndag börjar vädret att stabiliseras och det blir varmare, även om temperaturerna under måndagen fortfarande är rätt blygsamma, med omkring 20 grader i södra Sverige och mellan 15 till 20 grader i Norrland.Framåt mitten av veckan kommer varmare luft söderifrån att dra in över landet.



