Den 1 juli blev det straffbart att inneha och sälja lustgas som berusningsmedel i Danmark. Dyra böter väntar nu den som använder berusningsmedlet på offentliga platser.

– Vi har sett ett ökat missbruk av lustgas, säger Claus Bardeleben, polisinspektör på Københavns Vestegns Politi.

I Sverige kan vem som helst enkelt köpa lustgaspatroner i en vanlig butik för några hundralappar. Det kan vara i syfte att göra grädde via sifon, men det går också att köpa lustgasballonger på barer och på nätet via sociala medier flödar försäljningen av lustgas – just för att berusas.



I grannlandet Danmark har parlamentet nu beslutat att det är straffbart att sälja varan som berusningsmedel och att det är förbjudet att inneha patroner på offentliga platser. Och för några dagar sedan gjorde danska polisen ett stort tillslag på över 40 lustgastuber.



– I början var det de små patronerna som man såg ligga i naturen och det var naturligtvis ett problem, men nu på senare år har man börjat köpa stora flaskor, säger Claus Bardeleben och fortsätter:

– Man tar det på offentliga ställen, i bilen och kör då påverkad av lustgas.

Trots att lagen precis trätt i kraft, har den danska polisen redan gjort stora beslag av lustgas. Och enligt Bardelebens bedömning är det bara början.

– Vi kommer säkerhet att se många fler beslag av lustgas, särskilt hos ungdomar, säger han.