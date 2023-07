I Sydeuropa väntas ytterligare en värmevåg - med temperaturer på över 45 grader - svepa in under nästa vecka.

Samtidigt blir det svalare väder i Sverige.

Men det är inte läge att boka en sista minuten till Medelhavet just nu.

– Sådana temperaturer belastar hjärta, andning och njurar, säger läkaren Martin Nordberg.

I Italien har man valt att kalla hettan för ”Kerberos”, efter den trehövdade hunden i grekisk mytologi som vaktar ingången till dödsriket. Kerberos väntas stanna kvar hela nästa vecka.

– Det finns utrymme för över 45 grader när den här luftmassan kommer in. Nästa vecka sprider sig den här heta luften ut över ett större område; runt Italien, Balkan och Iberiska halvön, säger TV4 Nyheternas meteorolog Ulrika Elvgren.

– Det finns en risk att det europeiska värmerekordet på 48,8 grader utmanas.

”Belastar hjärta, lungor och njurar”

I veckan har det kommit rapporter om turister som storknar i värmen, och en gatuarbetare som kollapsade i Milano vars liv inte gick att rädda.

Martin Nordberg, läkare och chef för akutmottagningen på Södersjukhuset, säger att det är viktigt för alla att vara försiktiga i värmen, men särskilt riskgrupperna äldre, kroniskt sjuka, barn och gravida.

– Värmen belastar hjärta, lungor och njurar. Hjärtat får jobba hårdare, andningen får jobba hårdare och njurarna tar stryk vid uttorkning, säger Martin Nordberg.

– Det man har sett i större studier är att om en värmebölja håller i sig mer än några dagar så ökar den allmänna dödligheten i samhället upp mot 25 procent.

Vad ska man tänka på?

– Det man ska tänka på är att söka svalka, att man inte är ute för länge i den här starka värmen. Det är viktigt att dricka ordentligt med bra vätska, det vill säga undvika saker som belastar hjärtat hårdare eller gör att man inte uppmärksammar att man blir uttorkad. Man säger att man ska undvika alkohol, söta drycker i för stora mängder och koffein.