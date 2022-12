Förekomsten av övervikt och fetma hos svenska tre- och fyraåringar ökade under covid-19-pandemin, enligt ny studie.



Resultatet visar att treåringars kroppsmasseindex, BMI, ökat under pandemin. Bland flickor ökade andelen med fetma från 2,8 procent före pandemin till 3,9 under pandemin. Andelen pojkar med fetma ökade från 2,4 procent till 2,6. Även bland fyraåringar syntes statistiskt signifikanta ökningar av BMI, och fetma ökade bland både pojkar och flickor.



En av författarna till studien är Anton Holmgren, barnläkare som forskar inom pediatrik på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Han reagerar med viss förvåning och oro. Dels för att Sverige inte hade någon lockdown likt andra länder och dels för att det är så låga åldrar.



– Antagligen måste det bero på förändrade beteenden under början av pandemin. En rädsla för smitta, så vi tror att det var en ökad inaktivitet hos små barn som gjorde att det blev vanligare med fetma, säger han.



Den tydligaste ökningen syntes i socioekonomiskt utsatta områden.



– Att det redan vid tre och fyra års ålder skulle vara så att det skiljer var du är uppväxt var en skrämmande upptäckt, säger Anton Holmgren.



