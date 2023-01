Regeringen vill nu tag i den så kallade cancelkulturen i universitetsvärlden. Under torsdagen fattas beslut om att ge expertmyndigheten Universitetskanslersämbetet i uppdrag att kartlägga utbredningen, vilket är en direkt reaktion på Kalla faktas granskningar i höstas.



– Det är ett historiskt beslut vi tar och jag förväntar mig myndigheten går till botten med de enskilda fallen och att myndigheten får stopp på den här tystnadskulturen, cancelkulturen. Enskilda forskare ska inte tystas, man ska ha sin akademiska frihet, säger utbildningsminister Mats Persson (L).



Kalla fakta har under hösten granskat hur forskare tystats och stötts ut när de tagit upp känsliga ord eller ämnen. Bland annat genom uppmärksammade fall på Konstfack och på Uppsala universitet. Och problemet är utbrett – var tredje lektor inom humaniora uppgav i Kalla faktas enkät att de mött svårigheter.



– Det arbete som media och inte minst Kalla fakta gjort har satt ljuset på frågan. Det gör att ett område som tidigare tystats ner och där det har funnits ett stort mörkertal nu har kommit upp till ytan. Vi sopar inte det under mattan utan vi tar itu med det, säger Mats Persson.



Nu får alltså regeringens expertmyndighet, Universitetskanslersämbetet, ett uppdrag om akademisk frihet. Myndigheten ska göra fallstudier och att kartlägga hoten mot fri kunskapsspridning. Den ska arbeta för att främja "en kultur som tillåter fritt kunskapssökande".



Resultaten ska redovisas till regeringen nästa å med start i februari.