I början av året väckte påven uppmärksamhet med sina kommentarer om Italiens fallande barnafödslar. Han uttryckte oro över att par endast får ett barn och sedan nöjer sig med fyrbenta tillskott i familjen.



Kanske hade han en poäng, trots det klumpiga framförandet. På sociala medier sprider sig trenden One and done som handlar om varför man nöjer sig med att bara skaffa ett barn. En av de personerna är Frida Holmberg som kände sig lättad efter sin födsel:



– Gud vad skönt om det här är klart nu. Det är bara jag och min dotter och jag behöver inte ha fler barn, berättar hon om beslutet.



Även om Frida är självsäker i sitt val att bara ha ett barn, stöter hon ibland på en kritisk omgivning.



– När jag fick min första dotter var det nästan en stress från min omgivning att man skulle planera nästa barn. Men jag kände aldrig att jag ville ha ett till.



– Jag har min dotter på heltid själv. Så det är många som tycker att det är rimligt att jag inte skaffar fler barn, just nu. Men det är många som säger att jag kommer vilja ha fler barn när jag väl träffar någon.

Sverige sticker ut

Trenden syns tydligt i Nordamerika och Europa, där Portugal är ett av de tydligaste exemplen. Där har 59 procent av alla med barn bara ett och i Europa ligger samma siffra på 49 procent. Något som kan bero på ländernas samhällsstruktur, berättar Gunnar Andersson, professor i demografi på Stockholms universitet.



– Det är så mycket med barnomsorg som inte fungerar i de samhällena, så man väljer att sätta stopp efter ett barn.



Vilket kan förklara varför Sverige inte följer trenden. Svenskar både vill och skaffar två till tre barn i genomsnitt, endast 14 procent har ett barn. Här väljer par i stället att inte skaffa barn överhuvudtaget.



– Om det fortsätter under en lång tid så blir det väldigt sneda åldersstrukturer. Det blir den yngre befolkningen som får försörja den äldre och då blir det ekonomiska problem på samhällsnivå.