Personalläget inom vården är ansträngt i flera regioner och speciellt ansträngt är det bland sjuksköterskor. En del personal har till och med sagt upp sig för att säkra upp sin semester.



Även bristen på barnmorskor är alarmerande. I samtliga 21 regioner råder det brist på barnmorskor i sommar, visar en rapport från Socialstyrelsen.



– Vi jobbar jättemycket övertid, och har svårt att få ut våra semester. Vi ombeds sälja våra semester, eller ta ut våra semestrar någon annan tid på året. Det föds mest barn på sommaren, men man lyckas inte bemanna upp på sommaren, säger Emma Jonsson, barnmorska Vårdförbundet.

Erbjuds upp till 100.000 kronor

I många regioner erbjuds sjuksköterskor extra ersättning för att flytta sin semester. Det kan röra sig om allt från 12.000 per flyttad vecka.



Den region som betalar mest är Västernorrland – där kan man få 100.000 kronor extra i lönekuveret. Där betalar man 25.000 kronor per flyttad semestervecka eller 5.000 kronor per flyttad semesterdag.



