Barcelona firade La Liga-titeln på innerplan.

Då blev spelarna attackerade av instormade Espanyol-supportrar – och tvingades fly in i omklädningsrummet.

– Det är en storskandal. Det är ett jävla pissbeteende, säger Christopher Kviborg i C Mores sändning.



Barcelona säkrade klubbens 27:e La Liga-titeln när man körde över stadsrivalen Espanyol med 4-2 på bortaplan under söndagen.

När Barça-spelarna efter slutsignal firade titeln på innerplan utspelade sig skandalscener på Estadi Cornellà-El Prat.

Espanyol-fans tog sig då in på planen och gick till attack mot Barcelona-spelarna, som flydde av planen och ner i omklädningsrummet samtidigt som man fick skydd av polis som syntes med höjda batonger på innerplan. Tillsammans med säkerhetspersonal på arenan fick man snabbt kontroll över situationen.

– Otroligt sorgliga scener, säger Marcelo Fernandez i C Mores sändning.

