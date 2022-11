Vädervarnar: Säsongens första snösmocka på väg

Säsongens första riktiga snöfall väntas under onsdagen i södra Norrland. Räkna med drygt en decimeter snö.



Enligt SMHI kommer tisdagens regn i de södra delarna av landet att fortsätta norrut under kvällen och natten. I Medelpad, Jämtland och Ångermanland övergår regnet i snö. Snön fortsätter sedan en bit in i Västerbotten och södra Lappland, men i mindre mängder. I norra Norrland räknar SMHI däremot med uppehåll under onsdagen.



På torsdag är det kraftiga snövädret över och på fredag kan hela landet räkna med mildare väder.

